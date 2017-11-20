Уроженец Воронежской области согнул 5 ложек в телешоу «Я могу!» на Первом канале

Уроженец Воронежской области Николай Стрельников стал героем телешоу «Я могу!». Выпуск с участием 20-летнего студента вышел в эфир Первого канала в воскресенье, 19 ноября. Парень, выступающий как житель Москвы, в студии согнул пять металлических ложек, подчеркивая, что сделал это силой мысли.

В презентации Николай Стрельников рассказал, что в детстве увидел по телевизору, как мужчина гнул ложки силой мысли. Это трюк произвел на Николая впечатление, и он тоже решил попробовать. Уроженец Хохольского района рассказал, что учится в техническом университете, изучает электронику и наноэлектронику.

— Мое увлечение технологиями помогает мне в творчестве. В процессе сгибания ложки я использую два полушария мозга. Только когда твой мозг задействован на 100%, ты можешь достичь этого результата. Я пришел на проект, чтобы показать России, что ложку можно согнуть силой мысли. И этому могут научиться абсолютно все, — рассказал юноша.

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Николай принес в студию пять ложек, но ведущий телешоу Леонид Якубович достал свои:

— Нет уж, мы дадим вам наши.

Николай Стрельников согнул ложки, глядя на них и слегка прикасаясь к ним пальцем.

— Удивительно, невероятно! — воскликнул ведущий. — В одной из передач мы наблюдали, как человек гнул толстые металлические стержни об колено, и это было потрясающе. Но делать то же самое без силы рук — это большое многоточие, после которого следует задать вопрос: как это возможно?

Леонид Якубович вручил студенту чемоданчик с денежным призом в размере 50 тыс. рублей.

Гости в студии аплодировали Николаю стоя. При этом пользователи Рунета в комментариях к видеозаписи выступления высказали подозрения, что ложки согнуты не силой мысли. Среди версий — иллюзия, видеомонтаж и незаметное применение физической силы.

Контекст

Николай Стрельников уже появлялся на федеральном телевидении, но не как человек с уникальными способностями, а как иллюзионист. Весной 2017 года парень показал фокусы в детской передаче «С добрым утром, малыши!».

Николай родился и окончил школу в поселке Хохольский Воронежской области. 2016 году переехал в Москву. У юноши есть канал на You Tube, на который подписаны 24,2 тыс. человек. Благодаря каналу парня и заметили телепродюсеры.