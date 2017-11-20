Уроженец Воронежской области согнул 5 ложек в телешоу «Я могу!» на Первом канале
Николай Стрельников заявил, что гнет металл силой мысли.
Николай Стрельников заявил, что гнет металл силой мысли.
Уроженец Воронежской области Николай Стрельников стал героем телешоу «Я могу!». Выпуск с участием 20-летнего студента вышел в эфир Первого канала в воскресенье, 19 ноября. Парень, выступающий как житель Москвы, в студии согнул пять металлических ложек, подчеркивая, что сделал это силой мысли.
В презентации Николай Стрельников рассказал, что в детстве увидел по телевизору, как мужчина гнул ложки силой мысли. Это трюк произвел на Николая впечатление, и он тоже решил попробовать. Уроженец Хохольского района рассказал, что учится в техническом университете, изучает электронику и наноэлектронику.
— Мое увлечение технологиями помогает мне в творчестве. В процессе сгибания ложки я использую два полушария мозга. Только когда твой мозг задействован на 100%, ты можешь достичь этого результата. Я пришел на проект, чтобы показать России, что ложку можно согнуть силой мысли. И этому могут научиться абсолютно все, — рассказал юноша.
Николай принес в студию пять ложек, но ведущий телешоу Леонид Якубович достал свои:
— Нет уж, мы дадим вам наши.
Николай Стрельников согнул ложки, глядя на них и слегка прикасаясь к ним пальцем.
— Удивительно, невероятно! — воскликнул ведущий. — В одной из передач мы наблюдали, как человек гнул толстые металлические стержни об колено, и это было потрясающе. Но делать то же самое без силы рук — это большое многоточие, после которого следует задать вопрос: как это возможно?
Леонид Якубович вручил студенту чемоданчик с денежным призом в размере 50 тыс. рублей.
Гости в студии аплодировали Николаю стоя. При этом пользователи Рунета в комментариях к видеозаписи выступления высказали подозрения, что ложки согнуты не силой мысли. Среди версий — иллюзия, видеомонтаж и незаметное применение физической силы.
Контекст
Николай Стрельников уже появлялся на федеральном телевидении, но не как человек с уникальными способностями, а как иллюзионист. Весной 2017 года парень показал фокусы в детской передаче «С добрым утром, малыши!».
Николай родился и окончил школу в поселке Хохольский Воронежской области. 2016 году переехал в Москву. У юноши есть канал на You Tube, на который подписаны 24,2 тыс. человек. Благодаря каналу парня и заметили телепродюсеры.
Премьера шоу уникальных способностей «Я могу» состоялась в октябре 2017 года. Его участники — обладатели невероятной памяти и скорости мышления, сверхчеловеческой выносливости и выдержки, богатырской силы и ловкости, необъяснимой интуиции и талантов. На сцене в распоряжении героя есть только его необычные способности и несколько минут, чтобы доказать, что нет ничего невозможного. Если он справляется с испытанием, он получает выигрыш и право попасть в «Книгу рекордов России».