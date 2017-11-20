Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Родители превратили детские рисунки на обоях в «картины» (фото)
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Вместо экипажа крысы-каннибалы: в США нашли корабль-призрак СССР
Ученые пояснили, как огромный астероид убьет Землю
82-летний Николай Агутин показал новую возлюбленную - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
В России сократится количество однокомнатных квартир
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимец вырезал на грифеле карандаша скульптуру Дональда Трампа

Это произведение, как и многие другие работы художника Салавата Фидаи, можно разглядеть только под микроскопом.

Миниатюрные скульптуры в основном заказывают крупные компании и коллекционеры из Америки, Европы, Азии. Сколько они стоят, а так же кому и зачем нужны? Репортаж Алексея Агрова.

В несколько секунд ускоренного видео — уложились многие часы работы. Процесс создания скульптур на кончиках карандашей больше напоминает медицинскую операцию. Работает мастер исключительно под микроскопом, в перчатках и, — затаив дыхание.

Еще три года назад Салават Фидаи занимал руководящую должность в юридической компании. Первые скульптуры на грифелях обычных карандашей сделал из интереса. С тех пор уфимцу поступают заказы со всего мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цены начинаются от 30 тысяч рублей. Но мастер делает только то, что сам захочет. Говорит, что в этом разница между художником и ремесленником. Одна из последних работ Салавата Фидаи — скульптура Дональда Трампа. Она сделана для неизвестного заказчика из США. Карандаши используются одинаковые, будь то бюст Дарта Вейдера или персонажи сериала «Игра престолов».

Их, кстати, заказала сама кинокомпания-производитель. Кроме того заказчиков интересуют крошечные символы разных стран. А также животные, предметы и герои мультфильмов. Разглядеть некоторые скульптуры на грифелях карандашей практически невозможно. Даже людям с хорошим зрением. Оно и понятно — их размер может быть не более полмиллиметра.

Чтобы изготовить такие произведения у мастера обычно уходит несколько дней. Персональные выставки Салавата Фидаи периодически проходят по всему миру. В Европе, Америке, Азии. В Дубае, например, его работы увидели более миллиона человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Медики установили новый стандарт безопасного кровяного давления
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь