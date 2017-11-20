Уфимец вырезал на грифеле карандаша скульптуру Дональда Трампа

Миниатюрные скульптуры в основном заказывают крупные компании и коллекционеры из Америки, Европы, Азии. Сколько они стоят, а так же кому и зачем нужны? Репортаж Алексея Агрова.

В несколько секунд ускоренного видео — уложились многие часы работы. Процесс создания скульптур на кончиках карандашей больше напоминает медицинскую операцию. Работает мастер исключительно под микроскопом, в перчатках и, — затаив дыхание.

Еще три года назад Салават Фидаи занимал руководящую должность в юридической компании. Первые скульптуры на грифелях обычных карандашей сделал из интереса. С тех пор уфимцу поступают заказы со всего мира.

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Цены начинаются от 30 тысяч рублей. Но мастер делает только то, что сам захочет. Говорит, что в этом разница между художником и ремесленником. Одна из последних работ Салавата Фидаи — скульптура Дональда Трампа. Она сделана для неизвестного заказчика из США. Карандаши используются одинаковые, будь то бюст Дарта Вейдера или персонажи сериала «Игра престолов».

Их, кстати, заказала сама кинокомпания-производитель. Кроме того заказчиков интересуют крошечные символы разных стран. А также животные, предметы и герои мультфильмов. Разглядеть некоторые скульптуры на грифелях карандашей практически невозможно. Даже людям с хорошим зрением. Оно и понятно — их размер может быть не более полмиллиметра.