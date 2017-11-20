Уфимец вырезал на грифеле карандаша скульптуру Дональда Трампа
Это произведение, как и многие другие работы художника Салавата Фидаи, можно разглядеть только под микроскопом.
Это произведение, как и многие другие работы художника Салавата Фидаи, можно разглядеть только под микроскопом.
Миниатюрные скульптуры в основном заказывают крупные компании и коллекционеры из Америки, Европы, Азии. Сколько они стоят, а так же кому и зачем нужны? Репортаж Алексея Агрова.
В несколько секунд ускоренного видео — уложились многие часы работы. Процесс создания скульптур на кончиках карандашей больше напоминает медицинскую операцию. Работает мастер исключительно под микроскопом, в перчатках и, — затаив дыхание.
Еще три года назад Салават Фидаи занимал руководящую должность в юридической компании. Первые скульптуры на грифелях обычных карандашей сделал из интереса. С тех пор уфимцу поступают заказы со всего мира.
Цены начинаются от 30 тысяч рублей. Но мастер делает только то, что сам захочет. Говорит, что в этом разница между художником и ремесленником. Одна из последних работ Салавата Фидаи — скульптура Дональда Трампа. Она сделана для неизвестного заказчика из США. Карандаши используются одинаковые, будь то бюст Дарта Вейдера или персонажи сериала «Игра престолов».
Их, кстати, заказала сама
Чтобы изготовить такие произведения у мастера обычно уходит несколько дней. Персональные выставки Салавата Фидаи периодически проходят по всему миру. В Европе, Америке, Азии. В Дубае, например, его работы увидели более миллиона человек.