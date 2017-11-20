Автобусы из Батайска будут доезжать до площади Гагарина в Ростове-на-Дону

Речь идет о маршрутках № 201 «Ростов — Батайск», № 203 «Ростов — Авиагородок», № 205 «Ростов — РДВС». Они будут заезжать в донскую столицу по Ворошиловскому мосту, а далее по Ворошиловскому проспекту следовать до площади Гагарина. Там, на кольце, автобусы будут разворачиваться и отправляться в обратный путь.

А вот автобусные маршруты № 211 и 212, следующие из Западного Батайска, схем движения не изменят. Они так же будут въезжать в Ростов по Темерницкому мосту и ехать до Главного автовокзала. Об этом сообщается в Интернет-сообществе «Ростовский городской транспорт».