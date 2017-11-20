Автобусы из Батайска будут доезжать до площади Гагарина в Ростове-на-Дону
С 22 ноября изменится схема движения автобусов, которые ездят из Батайска в Ростов.
С 22 ноября изменится схема движения автобусов, которые ездят из Батайска в Ростов.
Речь идет о маршрутках № 201 «Ростов — Батайск», № 203 «Ростов — Авиагородок», № 205 «Ростов — РДВС». Они будут заезжать в донскую столицу по Ворошиловскому мосту, а далее по Ворошиловскому проспекту следовать до площади Гагарина. Там, на кольце, автобусы будут разворачиваться и отправляться в обратный путь.
А вот автобусные маршруты № 211 и 212, следующие из Западного Батайска, схем движения не изменят. Они так же будут въезжать в Ростов по Темерницкому мосту и ехать до Главного автовокзала. Об этом сообщается в
Напомним, с 11 ноября изменилась схема движения на южном подъезде к донской столице. Автомобилисты, приезжающие со стороны Батайска, теперь смогут проехать прямо, а не петлять по дополнительной дороге. Прямо могут ехать и водители, выезжающие из Ростова. Но пока с ограничением.