Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото)
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
В порту Находки столкнулись два танкера
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сохранится дождливая погода

(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). Ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями, местами ожидаются слабые осадки в виде дождя и мороси. Ветер юго-западный, умеренный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Город Казань.KZN.RU

Минимальная температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов тепла.

Днем воздух прогреется максимально до 2−4 градусов выше нуля, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Казани сохранится дождливая погода
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь