В Казани сохранится дождливая погода
(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). Ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями, местами ожидаются слабые осадки в виде дождя и мороси. Ветер
(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). Ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями, местами ожидаются слабые осадки в виде дождя и мороси. Ветер
Минимальная температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов тепла.
Днем воздух прогреется максимально до 2−4 градусов выше нуля, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.