Нижегородцам вернули деньги после перерасчета платы за отопление

Жителям Кулебак Нижегородской области вернули деньги после перерасчета платы за отопление за 2015−2016 года. Об этом со ссылкой на государственную жилищную инспекцию Нижегородской области сообщают «Нижегородские новости».

Ранее в инспекцию пожаловались жители многоквартирных домов № 2, 7, 9 по ул. Горняков и домов № 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38 по ул. Ленина, р.п. Гремячево, городского округа Кулебаки. Они уверяли, что по итогам работы общедомовых приборов учета тепловой энергии не была сделана корректировка оплаты. В итоге в общей сложности они переплатили более 4,4 млн рублей.