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18:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцам вернули деньги после перерасчета платы за отопление

Горожане в общей сложности переплатили более 4,4 млн рублей.

Жителям Кулебак Нижегородской области вернули деньги после перерасчета платы за отопление за 2015−2016 года. Об этом со ссылкой на государственную жилищную инспекцию Нижегородской области сообщают «Нижегородские новости».

Ранее в инспекцию пожаловались жители многоквартирных домов № 2, 7, 9 по ул. Горняков и домов № 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38 по ул. Ленина, р.п. Гремячево, городского округа Кулебаки. Они уверяли, что по итогам работы общедомовых приборов учета тепловой энергии не была сделана корректировка оплаты. В итоге в общей сложности они переплатили более 4,4 млн рублей.

«По обращениям Выксунский отдел инспекции провел внеплановые документарные проверки. Установлено, что ресурсоснабжающая организация нарушила порядок расчета платы за отопление. По результатам проверки было выдано предписание, которое в настоящий момент выполнено в полном объеме», — цитирует портал руководителя ГЖИ Нижегородской области Игоря Сербула.

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