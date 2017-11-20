Депрессию и тревожность связали с изменениями коры головного мозга
Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека.
Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека.
Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека. О своей работе ученые расскажут на ежегодном съезде Радиологического общества Северной Америки, который пройдет с 26 ноября по 1 декабря в Чикаго.
Ученых заинтересовали два состояния: клиническая депрессия (или большое депрессивное расстройство, БДР) и социальное тревожное расстройство. Пациенты с БДР могут неожиданно терять интерес к занятиям, которыми некогда увлекались, переживать приступы апатии, предпринимать попытки суицида. При социальном тревожном расстройстве людей пугает, когда за ними наблюдают или их обсуждают, что затрудняет общение и построение отношений.
У этих расстройств схожие симптомы, и предполагалось, что структурные изменения также будут схожи. Авторы работы использовали
Медики изучили томограммы 37 пациентов с БДР, 24 с тревожным расстройством и 41 здорового человека. У двух первых групп ученые заметили отклонения в толщине коры головного мозга, а именно утолщение в островковой области — части коры, ответственной за восприятие и самосознание. Как связаны эти показатели с психическим состоянием пациента, ученые пока однозначно объяснить не могут. С одной стороны, утолщение коры может быть вызвано воспалительным процессом или еще
В дальнейшем ученые планируют применить алгоритмы машинного обучения и разработать способ диагностирования таких расстройств и прогнозирования их развития на основе томограмм.