Депрессию и тревожность связали с изменениями коры головного мозга

Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека. О своей работе ученые расскажут на ежегодном съезде Радиологического общества Северной Америки, который пройдет с 26 ноября по 1 декабря в Чикаго.

Ученых заинтересовали два состояния: клиническая депрессия (или большое депрессивное расстройство, БДР) и социальное тревожное расстройство. Пациенты с БДР могут неожиданно терять интерес к занятиям, которыми некогда увлекались, переживать приступы апатии, предпринимать попытки суицида. При социальном тревожном расстройстве людей пугает, когда за ними наблюдают или их обсуждают, что затрудняет общение и построение отношений.

У этих расстройств схожие симптомы, и предполагалось, что структурные изменения также будут схожи. Авторы работы использовали магнитно-резонансную томографию, чтобы отследить изменения в состоянии серого вещества мозга у пациентов с БДР и тревожным расстройством. Свое внимание они сконцентрировали на толщине коры мозга, одной из важнейших его областей.

Медики изучили томограммы 37 пациентов с БДР, 24 с тревожным расстройством и 41 здорового человека. У двух первых групп ученые заметили отклонения в толщине коры головного мозга, а именно утолщение в островковой области — части коры, ответственной за восприятие и самосознание. Как связаны эти показатели с психическим состоянием пациента, ученые пока однозначно объяснить не могут. С одной стороны, утолщение коры может быть вызвано воспалительным процессом или еще какими-то патологическими явлениями, с другой стороны, может быть результатом усилий самих пациентов по сдерживанию эмоций.