Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына
Как обманывают с новыми деньгами
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
22:06 (мск), источник: Индикатор

Депрессию и тревожность связали с изменениями коры головного мозга

Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека.

Китайские ученые обнаружили, что депрессия и тревожность связаны со структурными изменениями в мозге человека. О своей работе ученые расскажут на ежегодном съезде Радиологического общества Северной Америки, который пройдет с 26 ноября по 1 декабря в Чикаго.

Ученых заинтересовали два состояния: клиническая депрессия (или большое депрессивное расстройство, БДР) и социальное тревожное расстройство. Пациенты с БДР могут неожиданно терять интерес к занятиям, которыми некогда увлекались, переживать приступы апатии, предпринимать попытки суицида. При социальном тревожном расстройстве людей пугает, когда за ними наблюдают или их обсуждают, что затрудняет общение и построение отношений.

У этих расстройств схожие симптомы, и предполагалось, что структурные изменения также будут схожи. Авторы работы использовали магнитно-резонансную томографию, чтобы отследить изменения в состоянии серого вещества мозга у пациентов с БДР и тревожным расстройством. Свое внимание они сконцентрировали на толщине коры мозга, одной из важнейших его областей.

Медики изучили томограммы 37 пациентов с БДР, 24 с тревожным расстройством и 41 здорового человека. У двух первых групп ученые заметили отклонения в толщине коры головного мозга, а именно утолщение в островковой области — части коры, ответственной за восприятие и самосознание. Как связаны эти показатели с психическим состоянием пациента, ученые пока однозначно объяснить не могут. С одной стороны, утолщение коры может быть вызвано воспалительным процессом или еще какими-то патологическими явлениями, с другой стороны, может быть результатом усилий самих пациентов по сдерживанию эмоций.

В дальнейшем ученые планируют применить алгоритмы машинного обучения и разработать способ диагностирования таких расстройств и прогнозирования их развития на основе томограмм.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным
Зловоние помогает лемурам привлекать самок
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
ПФР предупредил о мошенничестве со СНИЛС и паспортными данными
Российскую экономику назвали бесперспективной
Меркель: лучше новые выборы, чем слабая коалиция
Госдума решила запретить хоккеистам выступать на Олимпиадах
В Варшаве завели дело о пропаганде фашизма в День независимости
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Манчини планирует доработать до конца контракта в «Зените» Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Зенит» Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь