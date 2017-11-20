«Этот немец был нашим врагом, но теперь он просто умирающий человек». «Ъ» выяснил, кто в России не понял речь школьника в Германии

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Старшеклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби (дата, посвященная памяти жертв войн и государственного насилия). Для этого траурного мероприятия немецкие школьники готовили доклады о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны в Германии, а российские учащиеся — о немецких солдатах, погибших на территории Советского Союза. Николай Десятниченко коротко рассказал о ефрейторе Георге Йохане Рау, который попал в окружение «в так называемом сталинградском котле», был взят в плен и умер там «от тяжелых условий». Николай Десятниченко рассказал, как посетил захоронение солдат вермахта около Копейска: «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты».

В конце выступления российский школьник выразил надежду, что «на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн».

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Многие россияне негативно отреагировали на речь гимназиста. Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина заявила, что подала обращение в прокуратуру с просьбой разобраться, «кто курировал его проект». «В этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как “сражались”, “павшие солдаты в боях”, “так называемый сталинградский котел”… Эти вещи нужно в корне пресекать», — заявила госпожа Кукушкина «Комсомольской правде». А екатеринбуржец Сергей Колясников увидел в словах школьника «реабилитацию нацистских преступников» и призвал россиян обратиться в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента (как сообщает «Медуза», в 2007 году господин Колясников был оштрафован по статье о пропаганде нацистской символики за продажу в магазине немецкой военной экипировки).

«К сожалению, это новая примета нашего времени — теперь сочувствию или милосердию отвечают ура-патриотической истерикой», — заявила в беседе с «Ъ» руководитель образовательных программ международного «Мемориала» Ирина Щербакова. Она курирует исторический конкурс для школьников «Человек в истории. Россия — XX век».

«Мальчик действительно не совсем корректно сформулировал фразу “невинно погибших”, — говорит госпожа Щербакова.— Конечно, в самой Германии так не думают — десятилетия работы историков показали, что о “невинности” в данном случае говорить нельзя».

Но российский школьник говорил не о карателях или членах CC. Он говорил об обычных солдатах, многие из которых были подневольными людьми и шли на войну против своего желания.

«Генрих Белль в своих книгах описывал, как он оказался на войне, — когда правительство объявляет военный призыв, деваться некуда».

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Госпожа Щербакова рассказала, что для конкурса «Мемориала» многие школьники делали проекты на тему Великой Отечественной войны. «Наши ребята в течение многих лет записывали интервью с теми, кто застал войну, — иногда и с самими немцами. Надо посмотреть правде в глаза: пленные вызывали жалость у наших людей, в таком они были состоянии. Это много раз описано, как в советских людях сочеталась ненависть к врагам, к захватчикам — и одновременно жалость к конкретному умирающему человеку. Милосердие к пленным проявляли и те, кто прошел самое пекло войны. Я помню, как одна девочка пересказывала в своей работе рассказ деда, который в 1946 году был мальчишкой. К ним в дверь постучался немецкий пленный в жутком состоянии и попросил еды. Отец мальчика, который с фронта вернулся без руки, молча вынес хлеб — хотя его семья сама не ела досыта. А своему пораженному сыну сказал: “Этот немец был нашим врагом, но теперь он просто умирающий человек”. Так вот, в этом милосердии и есть величие нашего народа. И именно это сейчас зачем-то пытаются уничтожить».

Ирина Щербакова рассказала, что сама общалась с бывшими немецкими военнопленными.

Эти люди были поражены милосердием советских людей. И благодаря этому милосердию они возвращались на Родину с осознанием своей вины. Мальчику можно простить неосторожное слово, ведь его посыл был таким же милосердным. У нас постоянно кричат о христианских ценностях — так вот этот школьник именно их и проявляет. Ирина Щербакова Руководитель образовательных программ международного «Мемориала»

Как сообщает Znak.com, в защиту школьника выступил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

«Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — сказал глава Нового Уренгоя.

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По словам пресс-секретаря губернатора ЯНАО Надежды Носковой, правительство округа пока не проводит никаких проверок образовательного учреждения, где обучается Николай Десятниченко. «У правительства нет никаких претензий к гимназии. Текст доклада в распространяемой видеозаписи вырван из контекста. В конце выступления школьник выразил надежду, что люди будут дружны и никогда не допустят такой страшной войны, какой была Великая Отечественная», — рассказала госпожа Носкова.

В свою очередь преподаватели гимназии призвали «прекратить травлю мальчика», а вместо этого ознакомиться с полной версией его доклада. Оперативно связаться с департаментом образования администрации Нового Уренгоя не удалось — его телефоны не отвечали. Телефон руководителя международного проекта по обмену школьниками, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия» Нового Уренгоя Людмилы Кононенко был недоступен.