В Ростове автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии
Автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии. Такое решение приняли в администрации Ростова после многочисленных жалоб горожан.
Автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии. Такое решение приняли в администрации Ростова после многочисленных жалоб горожан.
Они обратили внимание на неработающие приборы,
Мэрия города инициировала ряд внеплановых проверок, в результате чего
«Несмотря на принятые меры и штрафные санкции, водители самовольно отключают валидаторы. Еще раз всех транспортников предупреждаем — это недопустимо. Мы не для этого вводили дифференцированный тариф и устанавливали разницу в оплате за наличный и безналичный проезд», — высказался глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв.