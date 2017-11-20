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17:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии

Автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии. Такое решение приняли в администрации Ростова после многочисленных жалоб горожан.

Они обратили внимание на неработающие приборы, из-за которых нельзя оплатить проезд по низкой цене.

Мэрия города инициировала ряд внеплановых проверок, в результате чего предприятия-перевозчики были оштрафованы. Чиновники надеются, что нововведение даст возможность отслеживать денежные потоки в общественном транспорте.

«Несмотря на принятые меры и штрафные санкции, водители самовольно отключают валидаторы. Еще раз всех транспортников предупреждаем — это недопустимо. Мы не для этого вводили дифференцированный тариф и устанавливали разницу в оплате за наличный и безналичный проезд», — высказался глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв.

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