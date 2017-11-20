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17:44 (мск), источник: Новости Воронежа

Прокурором Грибановского района Воронежской области назначили Алексея Бобро

Приказ подписал Генпрокурор РФ.

Источник: Новости Воронежа

Новым прокурором Грибановского района Воронежской области стал младший советник юстиции Алексей Бобро. Приказ о его назначении подписал Генпрокурор Юрий Чайка.

Известно, что до этого 30-летний Алексей Бобро занимал пост прокурора организационно-контрольного отдела прокуратуры Воронежской области. У него высшее юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2010 года.

«За примерное исполнение служебных обязанностей Алексей Бобро неоднократно поощрялся прокурором области», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, что должность прокурора Грибановского района стала вакантной в августе 2017 года. Тогда прежний руководитель Сергей Сбоев ушел на пенсию.

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