Прокурором Грибановского района Воронежской области назначили Алексея Бобро
Приказ подписал Генпрокурор РФ.
Приказ подписал Генпрокурор РФ.
Новым прокурором Грибановского района Воронежской области стал младший советник юстиции Алексей Бобро. Приказ о его назначении подписал Генпрокурор Юрий Чайка.
Известно, что до этого 30-летний Алексей Бобро занимал пост прокурора
«За примерное исполнение служебных обязанностей Алексей Бобро неоднократно поощрялся прокурором области», — отметили в
Отметим, что должность прокурора Грибановского района стала вакантной в августе 2017 года. Тогда прежний руководитель Сергей Сбоев ушел на пенсию.