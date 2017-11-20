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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре пройдут Дни венгерского кино

В ноябре в Краснодаре уже в десятый раз пройдут Дни венгерского кино.

Источник: Комсомольская правда

В день открытия 21 числа пройдет показ комедийной мелодрамы «Сорванец». Предшествовать ему будет церемония, которая начнется в 18:30.

— В этот вечер гости «Кубанькино» смогут насладиться музыкальным подарком от знаменитого аккордеониста Ивана Слесарева. Он исполнит «Венгерский танец» Иоганеса Брамса и одну из версий «Чардаша» Витторио Монти. Продолжит программу лауреат Всероссийских конкурсов Надежда Грекова арией Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана, — сообщают в пресс-службе краевого министерства культуры.

Также зрителей ждут картина «Гармонии Веркмейстера» и премьера мелодрамы «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди, которая вошла в пятерку лучших фильмов Берлинского фестиваля. Показы завершат 26 ноября исторической драмой «Хануссен».

— На открытии и закрытии фестиваля зрители смогут посмотреть фильмы бесплатно, — добавили в министерстве.

Дни венгерского кино пройдут в «Кубанькино» в Краснодаре по адресу: Ленина, 89.

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