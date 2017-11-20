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17:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Главную новогоднюю елку Петербурга начали монтировать на Дворцовой площади

Дерево приобретет парадный вид к 1 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге начали устанавливать главную новогоднюю елку, передают «Невские новости». По традиции, искусственное дерево монтируют на Дворцовой площади.

В настоящее время специалисты собирают ель при помощи специального оборудования: накладывают ветви на металлический каркас и украшают дерево. Весь процесс может занять около 10 дней. Ель должна приобрести парадный вид к 1 декабря.

Подготовка к новому году в Петербурге идет полным ходом. Ряд улиц Северной столицы уже украшен гирляндами и праздничной подсветкой. 23 декабря город на Неве посетит Дед Мороз.

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