Главную новогоднюю елку Петербурга начали монтировать на Дворцовой площади

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В Петербурге начали устанавливать главную новогоднюю елку, передают «Невские новости». По традиции, искусственное дерево монтируют на Дворцовой площади.

В настоящее время специалисты собирают ель при помощи специального оборудования: накладывают ветви на металлический каркас и украшают дерево. Весь процесс может занять около 10 дней. Ель должна приобрести парадный вид к 1 декабря.