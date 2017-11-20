Главную новогоднюю елку Петербурга начали монтировать на Дворцовой площади
Дерево приобретет парадный вид к 1 декабря.
Дерево приобретет парадный вид к 1 декабря.
В Петербурге начали устанавливать главную новогоднюю елку, передают «Невские новости». По традиции, искусственное дерево монтируют на Дворцовой площади.
В настоящее время специалисты собирают ель при помощи специального оборудования: накладывают ветви на металлический каркас и украшают дерево. Весь процесс может занять около 10 дней. Ель должна приобрести парадный вид к 1 декабря.
Подготовка к новому году в Петербурге идет полным ходом. Ряд улиц Северной столицы уже украшен гирляндами и праздничной подсветкой. 23 декабря город на Неве посетит Дед Мороз.