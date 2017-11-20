Власти Воронежа рассказали, какие дороги отремонтируют в 2018 году

В департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области составили предварительный план дорожного ремонта на 2018 год, об этом сообщил руководитель ведомства Максим Оськин.

В следующем году собираются отремонтировать около сотни объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью более 150 км. Главные из них — Московский проспект, улицы Кольцовская, Плехановская и др.

Кроме того, Максим Оськин добавил, что в рамках проекта запланированы работы и в прилегающих к Воронежу районах. Это такие участки, как: Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка; Курск — Борисоглебск — Хохольский — Репьёвка; Воронеж — Масловка — плотина водохранилища и др.

«Все эти планы необходимо ещё утвердить в Министерстве транспорта, возможно, будут небольшие корректировки, зависящие, в первую очередь, от объёма выделенных средств из федерального бюджета», — сообщил чиновник.