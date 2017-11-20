ПФР предупредил о новых мошеннических схемах

В сообщении на сайте ПФР говорится, что на первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего ему показывают якобы предназначенные для выплаты деньги. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. руб. Затем гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.