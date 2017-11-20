ПФР предупредил о новых мошеннических схемах
Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о появлении сайтов, где при помощи номера СНИЛС или паспортных данных предлагается проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о появлении сайтов, где при помощи номера СНИЛС или паспортных данных предлагается проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
В сообщении на сайте ПФР говорится, что на первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего ему показывают якобы предназначенные для выплаты деньги. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. руб. Затем гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.
ПФР призвал россиян игнорировать подобные сайты и внимательно относиться к своим персональным данным. «Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — указано в сообщении фонда.