Не пить и не курить. Минздрав хочет сэкономить на лечении россиян
В первую очередь удастся сократить затраты на лечение болезней
В первую очередь удастся сократить затраты на лечение болезней
Ответственное отношение людей к своему здоровью и правильный образ жизни могли бы экономить до 60% средств, выделяемых Минздравом России на лечение предотвратимых заболеваний, и направить их тем, кто в них остро нуждается. Об этом заявил в понедельник, 20 ноября,
В своем выступлении на заседании комитета Госдумы по здравоохранению чиновник напомнил, что в значительной мере смертность в мире связана с вредными привычками, в том числе чрезмерным употреблением спиртных напитков, ожирением, низким уровнем развития физической культуры, наркозависимостью. «Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно (сократить) текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», — цитирует его ТАСС.
Костенников отметил, что имеет в виду расходы Минздрава на лечение предотвратимых заболеваний и состояний, которые зависят от отношения людей к своему здоровью. Речь идет, прежде всего, о болезнях
Консолидированный бюджет здравоохранения России в 2017 году составит 3 трлн 35,4 млрд рублей. Он был увеличен по сравнению с 2016 годом на 5,9%. Большая часть бюджета предназначена на оплату расходов в рамках программы ОМС — 1 трлн 735 млрд рублей. Расходы Минздрава на лекарственные препараты в 2017 году составят 82,43 млрд рублей. Из них 70,82 млрд рублей будут направлены на закупки, а 11,61 млрд рублей — на межбюджетные трансферты в субъекты Российской Федерации.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, опубликованной в январе 2017 года, главной причиной смертности в мире являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. В 2015 году от них умерли 15 млн человек.
В России смертность от сосудистых заболеваний составляет 48% от всех причин смерти. С 2008 года этот показатель снизился на 10% — тогда он равнялся 58%. Смертность россиян от инсульта снизилась с 2008 по 2016 год на 45% и составила примерно 123 случая на 100 000 человек. В октябре 2017 года министра здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность от болезней системы кровообращения в России снизилась на 4,1%, новообразований — на 3%, болезней органов дыхания — на 10,7%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%, а также в результате ДТП — на 7,7%.