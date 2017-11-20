Не пить и не курить. Минздрав хочет сэкономить на лечении россиян

Ответственное отношение людей к своему здоровью и правильный образ жизни могли бы экономить до 60% средств, выделяемых Минздравом России на лечение предотвратимых заболеваний, и направить их тем, кто в них остро нуждается. Об этом заявил в понедельник, 20 ноября, статс-секретарь — замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

В своем выступлении на заседании комитета Госдумы по здравоохранению чиновник напомнил, что в значительной мере смертность в мире связана с вредными привычками, в том числе чрезмерным употреблением спиртных напитков, ожирением, низким уровнем развития физической культуры, наркозависимостью. «Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно (сократить) текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», — цитирует его ТАСС.

Костенников отметил, что имеет в виду расходы Минздрава на лечение предотвратимых заболеваний и состояний, которые зависят от отношения людей к своему здоровью. Речь идет, прежде всего, о болезнях сердечно-сосудистой системы, которые являются основной причиной смертности не только в России, но и в мире.

Статс-секретарь ведомства привел данные статистики, из которых следует, что причиной смерти 20% всех умерших стали заболевания, вызванные курением. Костенников отметил, что ограничительные меры, предпринятые Москвой, позволили снизить потребление табака в России. Это означает, что будет снижаться число заболеваний, ассоциированных с курением.

Консолидированный бюджет здравоохранения России в 2017 году составит 3 трлн 35,4 млрд рублей. Он был увеличен по сравнению с 2016 годом на 5,9%. Большая часть бюджета предназначена на оплату расходов в рамках программы ОМС — 1 трлн 735 млрд рублей. Расходы Минздрава на лекарственные препараты в 2017 году составят 82,43 млрд рублей. Из них 70,82 млрд рублей будут направлены на закупки, а 11,61 млрд рублей — на межбюджетные трансферты в субъекты Российской Федерации.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, опубликованной в январе 2017 года, главной причиной смертности в мире являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. В 2015 году от них умерли 15 млн человек. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главными причинами смерти в мире последние 15 лет. От хронической обструктивной болезни легких в 2015 году умерли 3,2 млн человек. От рака легких (наряду с раком трахеи и бронхов) — 1,7 млн человек.