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17:49 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре жителям десяти самостроев в Музыкальном микрорайоне привозят воду цистернами

В Краснодаре жители Музыкального микрорайона пожаловались на перебои с водоснабжением.

Источник: ЮГА.ру

Жители литеров А и Б дома № 148 на улице Московской рассказали газете «Кубанские новости», что уже несколько дней им привозят воду в цистернах. В таком же положении еще несколько домов. В будние дни холодное водоснабжение прекращается с 19:00 до 01:00, по выходным — с 09:00 до 13:00.

«Водоканал не выполняет условия договора по поставке воды в наши дома, аргументируя это тем, что в период с 20:00 до 02:00 уж слишком большой расход воды по всему Музыкальному району. Но буквально полгода назад такой проблемы не было, что изменилось? Мы неоднократно обращались в администрацию, прокуратуру, сам водоканал, но ситуация не решается», — заявили жители изданию.

В прошедшие выходные жители нескольких домов вышли на митинг, но, но резолюцию на нем так и не приняли.

В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что воду в цистернах привозят для жителей десяти домов, однако это не постоянная практика.

«Вода в дома подается, но только ночью, поэтому для оказания помощи туда несколько раз направили цистерны с водой. Это не катастрофа, случившаяся вдруг. Эти дома не сдавались в эксплуатацию, а вводились по суду. Они технически не обеспечены системами коммуникаций», — пояснили в пресс-службе.

В администрации добавили, что у «Краснодарводоканала» разработана инвестиционная программа по модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения. До 2019 года запланировано строительство водопровода диаметром 400 мм. Он пройдет от улицы Московской до Петра Метальникова через Музыкальный микрорайон, через улицы Агрохимическую и Прокофьева. Он позволит увеличить поступление холодной воды.

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