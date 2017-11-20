В Краснодаре жителям десяти самостроев в Музыкальном микрорайоне привозят воду цистернами

Источник: ЮГА.ру

Жители литеров А и Б дома № 148 на улице Московской рассказали газете «Кубанские новости», что уже несколько дней им привозят воду в цистернах. В таком же положении еще несколько домов. В будние дни холодное водоснабжение прекращается с 19:00 до 01:00, по выходным — с 09:00 до 13:00.

«Водоканал не выполняет условия договора по поставке воды в наши дома, аргументируя это тем, что в период с 20:00 до 02:00 уж слишком большой расход воды по всему Музыкальному району. Но буквально полгода назад такой проблемы не было, что изменилось? Мы неоднократно обращались в администрацию, прокуратуру, сам водоканал, но ситуация не решается», — заявили жители изданию.

В прошедшие выходные жители нескольких домов вышли на митинг, но, но резолюцию на нем так и не приняли.

В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что воду в цистернах привозят для жителей десяти домов, однако это не постоянная практика.

«Вода в дома подается, но только ночью, поэтому для оказания помощи туда несколько раз направили цистерны с водой. Это не катастрофа, случившаяся вдруг. Эти дома не сдавались в эксплуатацию, а вводились по суду. Они технически не обеспечены системами коммуникаций», — пояснили в пресс-службе.