Предупрежден и вооружен: Минский метрополитен напоминает о правилах перевозки оружия

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин обращает внимание охотников на то, что провозить оружие и боеприпасы в метро можно только при наличии соответствующих разрешений:

— По правилам, в метро запрещается перевозить огнестрельное оружие, не вложенное в чехол (кобуру) и без наличия у пассажира документа, подтверждающего право на его ношение.

Естественно, оружие должно перевозиться разряженным. Также Андрей Кузьмин уточнил, что согласно пункту 75 Правил перевозок пассажиров метрополитеном, граждане имеют право провозить ружье бесплатно.

В Главном управлении охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел, в свою очередь, четко разъясняют правила перевозки боеприпасов: