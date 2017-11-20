Предупрежден и вооружен: Минский метрополитен напоминает о правилах перевозки оружия
В связи с началом охотничьего сезона Минский метрополитен напомнил гражданам о правилах перевозки оружия.
В связи с началом охотничьего сезона Минский метрополитен напомнил гражданам о правилах перевозки оружия.
Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин обращает внимание охотников на то, что провозить оружие и боеприпасы в метро можно только при наличии соответствующих разрешений:
— По правилам, в метро запрещается перевозить огнестрельное оружие, не вложенное в чехол (кобуру) и без наличия у пассажира документа, подтверждающего право на его ношение.
Естественно, оружие должно перевозиться разряженным. Также Андрей Кузьмин уточнил, что согласно пункту 75 Правил перевозок пассажиров метрополитеном, граждане имеют право провозить ружье бесплатно.
В Главном управлении охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел, в свою очередь, четко разъясняют правила перевозки боеприпасов:
— Граждане могут перевозить не более пяти единиц оружия и не более 400 штук боеприпасов на основании разрешений органов внутренних дел на приобретение, хранение и ношение соответствующих видов оружия.