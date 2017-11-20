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18:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по развитию туризма

Нижний Новгород. 20 ноября. НТА-Приволжье — Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по развитию туризма.

По итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года был составлен рейтинг — в пятерку сильнейших регионов попали Кировская, Московская, Владимирская, Нижегородская область, Татарстан.

Напомним, в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 субъектов РФ. В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года вышли 197 проектов из 48 регионов страны.

Ранее сообщалось, что представленные нижегородской делегацией проекты — «Горьковская ёлка» и «Секреты мастеров» — были признаны лучшими событиями в РФ по версии премии Russian Event Awards.

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