Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по развитию туризма

По итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года был составлен рейтинг — в пятерку сильнейших регионов попали Кировская, Московская, Владимирская, Нижегородская область, Татарстан.

Напомним, в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 субъектов РФ. В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года вышли 197 проектов из 48 регионов страны.