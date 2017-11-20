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18:13 (мск), источник: 365info.kz

Учиться в автошколах можно будет дистанционно

С 1 декабря вступит в силу норма, позволяющая будущим водителям проходить обучение удаленно, пишут «Колеса».

Источник: 365info.kz

Дистанционное обучение теории вождения узаконено поправками в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Эти поправки вступят в силу 1 декабря 2017, и автошколы смогут обучать курсантов онлайн.

Обучение через интернет, в соответствии с правилами, не должно занимать более 4 часов в день. Рубежные и итоговые экзамены по теории будут принимать тоже онлайн. После чего выпускники автошкол смогут получить документы, подтверждающие прохождение обучения.

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