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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимка родила ребенка прямо в торговом центре

К счастью, роженица и ее сынок чувствуют себя прекрасно.

Сегодня днем, 20 ноября, посетители одного из торговых центров Уфы могли наблюдать необычную картину: местная жительница за ширмой прямо у вхожа в магазин… рожала.

Выяснилось, что во время шоппинга у женщины отошли воды и начались схватки. Медиков вызвали, но госпитализировать ее в роддом уже смысла не было: за считанные минуты на свет появился здоровый мальчик.

Сейчас новорожденный и его мама находятся под присмотром медиков и чувствуют себя прекрасно.

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