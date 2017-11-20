Уфимка родила ребенка прямо в торговом центре
К счастью, роженица и ее сынок чувствуют себя прекрасно.
К счастью, роженица и ее сынок чувствуют себя прекрасно.
Сегодня днем, 20 ноября, посетители одного из торговых центров Уфы могли наблюдать необычную картину: местная жительница за ширмой прямо у вхожа в магазин… рожала.
Выяснилось, что во время шоппинга у женщины отошли воды и начались схватки. Медиков вызвали, но госпитализировать ее в роддом уже смысла не было: за считанные минуты на свет появился здоровый мальчик.
Сейчас новорожденный и его мама находятся под присмотром медиков и чувствуют себя прекрасно.