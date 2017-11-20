Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Медики из Швеции проследили связь между наличием собаки в доме и состоянием здоровья ее хозяев. Оказалось, что у собачников риск развития
Медики из Швеции проследили связь между наличием собаки в доме и состоянием здоровья ее хозяев. Оказалось, что у собачников риск развития
Чтобы проверить, какой эффект на состояние здоровья оказывает наличие питомца, ученые обратились к данным регистра населения Швеции, который содержит информацию о рождении, миграции, смене гражданства, гражданском статусе и смерти граждан страны и резидентов.
В общей сложности в анализ вошли данные о почти 3,4 миллиона человек в возрасте от 40 до 80 лет. Информацию о наличии собаки в семье ученые также черпали из двух реестров; это стало возможно благодаря требованию правительства Швеции обязательной регистрации собак с 1 января 2001 года.
Для всех участников эксперимента авторы статьи собрали данные о причинах смерти и состоянии здоровья. Особый интерес в рамках исследования представляли заболевания
Анализ данных национальной когорты показал, что 13,1% участников держали собак хотя бы
Авторы исследования полагают, что такой эффект связан с тем, что собаки, с одной стороны, побуждают хозяев к физической активности и пребыванию на свежем воздухе, а с другой — обеспечивают «компанию» и дают чувство социальной поддержки.
Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.