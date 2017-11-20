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21:30 (мск), источник: Чердак

Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Медики из Швеции проследили связь между наличием собаки в доме и состоянием здоровья ее хозяев. Оказалось, что у собачников риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом ниже.

Источник: Anoir Chafik / СС0

Чтобы проверить, какой эффект на состояние здоровья оказывает наличие питомца, ученые обратились к данным регистра населения Швеции, который содержит информацию о рождении, миграции, смене гражданства, гражданском статусе и смерти граждан страны и резидентов.

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В общей сложности в анализ вошли данные о почти 3,4 миллиона человек в возрасте от 40 до 80 лет. Информацию о наличии собаки в семье ученые также черпали из двух реестров; это стало возможно благодаря требованию правительства Швеции обязательной регистрации собак с 1 января 2001 года.

Для всех участников эксперимента авторы статьи собрали данные о причинах смерти и состоянии здоровья. Особый интерес в рамках исследования представляли заболевания сердечно-сосудистой системы и смерть от них. Среди них ученые выделили острый инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, ишемический и геморрагический инсульты.

Анализ данных национальной когорты показал, что 13,1% участников держали собак хотя бы какое-то время на протяжении 12 лет, которые вошли в исследование. В среднем эта группа оказалась моложе основной выборки: 52 года против 58 лет. Как для одиноких, так и для семейных держателей собак риск смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, был ниже.

Кроме того, для тех, кто живет с собакой один на один, отмечался сниженный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее «целебными» в этом смысле оказались собаки охотничьих пород.

Авторы исследования полагают, что такой эффект связан с тем, что собаки, с одной стороны, побуждают хозяев к физической активности и пребыванию на свежем воздухе, а с другой — обеспечивают «компанию» и дают чувство социальной поддержки.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

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