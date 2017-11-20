В Екатеринбурге за долги арестовали автомобиль консула Сейшельских островов

Представитель УФССП добавила, что общая сумма долгов Вожагова составляет около 2,5 миллиона рублей. В их числе долги по кредитным обязательствам, долг при разделе имущества — 359 тысяч рублей, долги за услуги ЖКХ — около 100 тысяч рублей, а также неоплаченные штрафы ГИБДД.

«Будет составлено заявление в прокуратуру. Долгов по алиментам нет, и никогда не было. Бывшая жена намеренно подает в управление судебных приставов различного рода заявления, скрывая факт оплаты денег. Хотя это все делается безналичным расчетом. Кроме этого, судом определено место жительства постоянное старшего ребенка с отцом. Со мной. И он проживает со мной. Есть и кредиты, которые поделены судом с бывшей женой. Потому эта задолженность в управлении судебных приставов и находится. В среду приеду, и юристы разберутся», — заявил Вожагов.