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21:26 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге за долги арестовали автомобиль консула Сейшельских островов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Судебные приставы арестовали за долги автомобиль, принадлежащий почетному консулу Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорю Вожагову, сообщила РИА Новости в понедельник представитель управления Службы судебных приставов по Свердловской области.

«Судебным приставом-исполнителем Чкаловского районного отдела сегодня в рамках исполнительного производства совершались исполнительные действия по аресту автомобиля, принадлежащего должнику», — сказала собеседница агентства.

Представитель УФССП добавила, что общая сумма долгов Вожагова составляет около 2,5 миллиона рублей. В их числе долги по кредитным обязательствам, долг при разделе имущества — 359 тысяч рублей, долги за услуги ЖКХ — около 100 тысяч рублей, а также неоплаченные штрафы ГИБДД.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости в понедельник, что речь идет об автомобиле BMW. Машина доставлена на стоянку в специализированное учреждение.

Сам Игорь Вожагов сообщил РИА Новости в понедельник, что автомобиль является служебным. Автомобиль арестован неправомерно, считает почетный консул. Он также полагает, что правоохранительные органы, изъяв автомобиль, нарушили международное законодательство.

«Будет составлено заявление в прокуратуру. Долгов по алиментам нет, и никогда не было. Бывшая жена намеренно подает в управление судебных приставов различного рода заявления, скрывая факт оплаты денег. Хотя это все делается безналичным расчетом. Кроме этого, судом определено место жительства постоянное старшего ребенка с отцом. Со мной. И он проживает со мной. Есть и кредиты, которые поделены судом с бывшей женой. Потому эта задолженность в управлении судебных приставов и находится. В среду приеду, и юристы разберутся», — заявил Вожагов.

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