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09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские коммунальные службы перешли на зимний режим работы

С 1 ноября все районные комбинаты благоустройства переведены на зимний режим работы. Об этом на совещании в мэрии сообщил и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Источник: Комсомольская правда

— Для проведения зимней уборки тротуаров и остановок общественного транспорта управами планируется привлекать около четырехсот работников ручной уборки и 25 снегоочистителей. Для привлечения дополнительной техники в период сильных снегопадов управами заключаются соглашения с коммерческими организациями, — рассказал Олег Котов.

Котов также отметил, что до конца этого года для комбинатов благоустройства купят 133 единицы коммунальной техники, 102 из которых — для работы в зимний период: погрузчики, комбинированные дорожные машины, трактора с щетками, снегопогрузчики, грейдеры.

Для борьбы с гололедом заготовят 72,7 тысяч тонн песко-соляной смеси. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

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