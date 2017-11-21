Воронежские коммунальные службы перешли на зимний режим работы

Источник: Комсомольская правда

— Для проведения зимней уборки тротуаров и остановок общественного транспорта управами планируется привлекать около четырехсот работников ручной уборки и 25 снегоочистителей. Для привлечения дополнительной техники в период сильных снегопадов управами заключаются соглашения с коммерческими организациями, — рассказал Олег Котов.

Котов также отметил, что до конца этого года для комбинатов благоустройства купят 133 единицы коммунальной техники, 102 из которых — для работы в зимний период: погрузчики, комбинированные дорожные машины, трактора с щетками, снегопогрузчики, грейдеры.