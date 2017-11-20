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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Пэрис Хилтон объявила себя изобретателем селфи и попала под шквал критики

Пэрис Хилтон сообщила, что это она придумала селфи. Об этом Хилтон написала в своем Twitter. Хилтон выложила свою фотографию вместе с Бритни Спирс и подписала: «11 лет, как мы с Бритни изобрели селфи».

Источник: AP 2017

Однако комментаторы с ней не согласились. Так, пользователь @JacobKai13 указал, что Пол Маккартни снимал себя в зеркале в 1962 году.

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Один из давних поклонников актрисы заметил, что селфи на телефон-раскладушку ее персонаж Кейт делала еще в сериале «Одинокие сердца», который выходил в 2003—2007 годах. То есть раньше, чем был сделан снимок с Бритни Спирс.

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Но еще раньше, чем Кейт, в начале 90-х годов селфи делал мистер Бин. Он использовал для этого старый Полароид.

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Впрочем, желание запечатлеть себя было и у владельцев самых первых фотоаппаратов, заметил один из пользователей.

Пэрис Хиллтон не удалила свой твит и не стала ни с кем спорить в комментариях.

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