Пэрис Хилтон объявила себя изобретателем селфи и попала под шквал критики

Источник: AP 2017

Однако комментаторы с ней не согласились. Так, пользователь @JacobKai13 указал, что Пол Маккартни снимал себя в зеркале в 1962 году.

Один из давних поклонников актрисы заметил, что селфи на телефон-раскладушку ее персонаж Кейт делала еще в сериале «Одинокие сердца», который выходил в 2003—2007 годах. То есть раньше, чем был сделан снимок с Бритни Спирс.

Но еще раньше, чем Кейт, в начале 90-х годов селфи делал мистер Бин. Он использовал для этого старый Полароид.

Впрочем, желание запечатлеть себя было и у владельцев самых первых фотоаппаратов, заметил один из пользователей.