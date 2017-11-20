Умерла американская актриса и певица Делла Риз

Источник: AP 2017

По данным СМИ, актриса мирно ушла из жизни в воскресенье в своем доме в Калифорнии.

«Она была прекрасной женой, матерью, бабушкой, другом и наставницей, как и актрисой и певицей, добившейся признания. В течение своей жизни и работы она вдохновила миллионы людей», — приводит издание выдержки из заявления семьи Риз.

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Риз начала свою карьеру в 1950-х годах и исполняла композиции в стиле джаз, поп и госпел.