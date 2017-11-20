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22:13 (мск), источник: Интерфакс

Умерла американская актриса и певица Делла Риз

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни на 87-м году жизни, сообщает в понедельник ABC News.

Источник: AP 2017

По данным СМИ, актриса мирно ушла из жизни в воскресенье в своем доме в Калифорнии.

«Она была прекрасной женой, матерью, бабушкой, другом и наставницей, как и актрисой и певицей, добившейся признания. В течение своей жизни и работы она вдохновила миллионы людей», — приводит издание выдержки из заявления семьи Риз.

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Риз начала свою карьеру в 1950-х годах и исполняла композиции в стиле джаз, поп и госпел.

Кроме того, она сыграла запоминающуюся роль в телесериале «Прикосновение ангела» и стала телеведущей собственного шоу «Делла». Имя Риз представлено на Голливудской аллее славы.

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