Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду

В исследовании участвовали около 6 тыс. женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Ученые фиксировали их активность при помощи фитнес-трекеров в течение недели, а затем отслеживали состояние здоровья в течение последующих трех лет.

Уровень смертности у тех домохозяек, которые уделяли физической разминке хотя бы полчаса в день, снизился на 12%. Увеличение занятий спортом до часа в день сокращало смертность на 39%.