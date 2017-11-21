Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Каждодневные физические упражнения, к которым можно отнести бег и выполнение небольших поручений по дому, положительно сказываются на здоровье, отмечают ученые.
Каждодневные физические упражнения, к которым можно отнести бег и выполнение небольших поручений по дому, положительно сказываются на здоровье, отмечают ученые.
В исследовании участвовали около 6 тыс. женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Ученые фиксировали их активность при помощи
Уровень смертности у тех домохозяек, которые уделяли физической разминке хотя бы полчаса в день, снизился на 12%. Увеличение занятий спортом до часа в день сокращало смертность на 39%.
При этом в данной возрастной категории под физическими нагрузками понимают уборку и мытье посуды, а также прогулки на свежем воздухе. Долгое время ученые считали, что поход в магазин и мытье пола слишком незначительны для сохранения долголетия и только сейчас убедились, что это не так.