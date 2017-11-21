Специальную операцию проводит полиция во Владивостоке
Межведомственная комплексная
Межведомственная комплексная
С помощью данной операции сотрудники правоохранительных органов выявляют, пресекают и раскрывают незаконное потребление и распространение наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних.
В рамках этой акции проведено профилактическое занятие для школы № 74 во Владивостоке.
Инспектора по делам несовершеннолетних встретились с учащимися начальных и средних классов. На встрече детям рассказали о вреде употребления запрещенных веществ, рассказали об ответственности за оборот наркотиков, а также призвали к здоровому образу жизни и занятиям спортом.
Таисия Масина.