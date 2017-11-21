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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Специальную операцию проводит полиция во Владивостоке

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России» проводится на территории Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Владивостоку.

Источник: ДЕЙТА

С помощью данной операции сотрудники правоохранительных органов выявляют, пресекают и раскрывают незаконное потребление и распространение наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних.

В рамках этой акции проведено профилактическое занятие для школы № 74 во Владивостоке.

Инспектора по делам несовершеннолетних встретились с учащимися начальных и средних классов. На встрече детям рассказали о вреде употребления запрещенных веществ, рассказали об ответственности за оборот наркотиков, а также призвали к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Таисия Масина.

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