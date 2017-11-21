Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

В частности, в 2018 году продолжительность суток сократится в среднем на миллисекунду, однако это достаточно для того, чтобы спровоцировать сейсмическую активность, особенно в сильно населенных тропических регионах. По прогнозам экспертов, в 2018 году стоит ожидать до 20 крупных землетрясений.

К подобным выводам авторы пришли, обнаружив связь между уменьшением частоты вращения планеты (с 1900 года) и масштабными колебаниями земной коры магнитудой 7 и выше.