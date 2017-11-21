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00:35 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных исполнительниц в 2017 году.

Список возглавила американская певица Бейонсе, доход которой в этом году составил 105 миллионов долларов. В эту сумму входят средства, полученные от продаж альбома Lemonade, а также концертного тура.

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На втором месте рейтинга расположилась 29-летняя британская исполнительница Adele. Певица, которая в этом году завершила очередные мировые гастроли, заработала около 69 миллионов долларов.

Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых исполнительниц заняла Тейлор Свифт, которая возглавляла подобный рейтинг в прошлом году. Доход американской певицы составил 44 миллиона долларов. По прогнозам составителей списка, в 2018 году 27-летняя поп-звезда увеличит свой капитал в связи с новым альбомом и масштабным концертным туром.

В десятку самых высокооплачиваемых музыкальных исполнительниц вошли также Селин Дион ($42 млн), Дженнифер Лопес ($38 млн), Долли Партон ($37 млн), Рианна ($36 млн), Бритни Спирс ($34 млн) и Барбара Стрейзенд ($30 млн).

При составлении рейтинга использовались данные в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.

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