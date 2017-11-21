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00:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Выигравшую полмиллиарда рублей пенсионерку начали осаждать вымогатели

Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая в лотерею 506 миллионов рублей, заявила, что ее семье начали поступать угрозы от вымогателей. Об этом сообщает Вести Воронеж.

По утверждению СМИ, 63-летняя женщина боится выходить на улицу, также ей и ее дочери пришлось удалить аккаунты в соцсетях.

Власова, сорвавшая джекпот, сопоставимый с бюджетом Панинского района, в котором она проживает, получит свой выигрыш частями, переводом на банковский счет. Она отказалась рассказать, на что потратит деньги, обмолвившись лишь про ремонт дома и благотворительность.

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России, стало известно 5 ноября. Позднее пенсионерка рассказала, что некоторое время не знала о выигрыше из-за внучки, которая не стала проверять билет.

Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае, который выиграл в тираже «6 из 45» почти 365 миллионов рублей.

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