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01:05 (мск), источник: РБК

МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении главного управления МЧС по столице.

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В ближайшие три часа в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и снегопад в восточной части Московской области. Такие погодные условия также ожидаются в первой половине дня во вторник, 21 ноября, отметили в ведомстве.

О том, что в ближайшие дни в Москве возможна гололедица также сообщал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд 20 ноября. Этому поспособствуют изменения в температуре воздуха и выпадение осадков, пояснил он в разговоре с РБК.

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