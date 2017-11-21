МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде
МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении главного управления МЧС по столице.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении главного управления МЧС по столице.
В ближайшие три часа в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и снегопад в восточной части Московской области. Такие погодные условия также ожидаются в первой половине дня во вторник, 21 ноября, отметили в ведомстве.
О том, что в ближайшие дни в Москве возможна гололедица также сообщал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд 20 ноября. Этому поспособствуют изменения в температуре воздуха и выпадение осадков, пояснил он в разговоре с РБК.