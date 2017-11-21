МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде

В ближайшие три часа в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и снегопад в восточной части Московской области. Такие погодные условия также ожидаются в первой половине дня во вторник, 21 ноября, отметили в ведомстве.