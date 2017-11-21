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07:32 (мск), источник: БЕЛТА

В каждом доме живет до 100 видов насекомых — ученые

Энтомологи из Калифорнии (США) утверждают, что в каждом доме рядом с человеком соседствует до 100 видов насекомых. Такие выводы исследователи сделали, наблюдая за жилыми домами во всех климатических зонах.

Источник: БЕЛТА

В течение пяти лет исследователи изучали спонтанные пищевые цепочки, возникающие в человеческих жилищах. Для этого брались в расчет частота влажной уборки, выноса мусора, количество дверей и окон в доме, а также домашние животные.

Выяснилось, что в среднем в каждом доме может жить до 100 видов разных насекомых. В основном они обитают на нижних этажах и в помещениях с ковровым покрытием. Часть гнездится в кладовых и подвалах. Для самых мелких пищей служат частицы пыли и кожи человека, для остальных — первая группа и далее по возрастающей.

Впрочем, в соседстве с мелкими нахлебниками нет ничего плохого — именно они помогают нам вырабатывать иммунитет. Если бы дома были полностью стерильными, любая инфекция могла бы стать нашим смертельным врагом.

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