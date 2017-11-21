В каждом доме живет до 100 видов насекомых — ученые

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В течение пяти лет исследователи изучали спонтанные пищевые цепочки, возникающие в человеческих жилищах. Для этого брались в расчет частота влажной уборки, выноса мусора, количество дверей и окон в доме, а также домашние животные.

Выяснилось, что в среднем в каждом доме может жить до 100 видов разных насекомых. В основном они обитают на нижних этажах и в помещениях с ковровым покрытием. Часть гнездится в кладовых и подвалах. Для самых мелких пищей служат частицы пыли и кожи человека, для остальных — первая группа и далее по возрастающей.