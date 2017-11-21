Памятник решили сдать в аренду в Приморье
Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества пройдет 21 ноября, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Владивостока.
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Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества пройдет 21 ноября, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Владивостока.
Речь идет о сооружении Владивостокской крепости — Назимовской батарее. Уже нашлись желающие взять ее в аренду сроком на пять лет. Это индивидуальный предприниматель Каплин Денис Александрович и ООО «Филин и Сова».
Как именно распорядятся арендаторы памятником истории, пока неизвестно.
Таисия Масина.