Минюст хочет установить телевизоры и холодильники в российских СИЗО

Источник: РИА Новости

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужны ли изменения в законодательство в этой сфере.

Проектом предлагается оборудовать каждую камеру телевизором, холодильником и вентилятором в обязательном порядке. Сейчас, согласно действующему законодательству, камеры следственных изоляторов оснащаются телевизорами, холодильниками и вентиляторами только «при наличии возможности».

Проектом предусматриваются дополнительные длительные свидания осужденных с ребенком вне исправительного учреждения, но на территории муниципального образования. Также заключенным предоставляются выезды за пределы исправительного учреждения для встреч с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме. Также, согласно документу, заключенным полагается «проведение банно-прачечных мероприятий не реже двух раз в семь дней».