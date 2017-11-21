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03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На каждое гнездо составят паспорт в Хабаровском крае

Российские и китайские экологи займутся исследованием и сохранением дальневосточных аистов.

На Дальнем Востоке следующий год будет посвящён исследованию и выработке стратегии по сохранению редкой птицы — дальневосточного аиста, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Заповедник «Болоньский», входящий в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье» стал площадкой для рабочей встречи российских и китайских представителей «аистиных» заповедников, специалистов — орнитологов, региональных организаторов охраны редкой фауны.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов, участники международной конференции выработали план работы на предстоящий год. Первые мероприятия начнутся в феврале. На российской и китайской заповедных территориях состоятся просветительские акции: фотовыставки, беседы с молодежью, во время которых ученые Хабаровского края и Китая расскажут об особенностях этого вымирающего вида.

Затем в Амурской и Еврейской автономных областях, Приморском и Хабаровском краях начнутся учётные работы.

 — Орнитологи должны будут понять, где находятся жилые гнёзда птиц, и сколько их на сегодняшний день, — уточнил Владимир Андронов. — В конце зимы на снегоходах, и в пешем порядке мы обследуем участки гнездования аистов, а в труднодоступных болотистых массивах будет задействован вертолёт.

Ученые составят паспорт каждого гнезда: определят координаты, выяснят — брошено оно или нет. Итоги учёта войдут во всероссийскую и международную Красные книги.

Задача следующего этапа работы — определить, куда птицы направляются с российской территории на зимовку. Для этого, в конце нюня — начале июля на большой территории — от Благовещенска до Болоньского заповедника и озера Ханка орнитологи пометят аистов спутниковыми передатчиками.

 — Нужно будет определить — через какие территории летят птицы, и являются ли эти территории охраняемыми, есть ли «коридоры» перелетов, или пути рассеяны по местности. Имеют ли птицы проблемы в местах эмиграции. Эта информация нужна будет для охраны редкой птицы, — отметил директор «Заповедного Приамурья».

Завершится работа российских специалистов по учёту дальневосточных аистов на территории Китая в бассейне реки Янцзы, где птицы зимуют.

Подведение итогов Года аистов состоится во второй половине сентября.

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