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03:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Собранный в Казани вертолет получили хабаровские спасатели

На новом воздушном судне спасатели будут эвакуировать раненых и тушить пожары.

Новый вертолет прибыл в Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России. Воздушное судно Ми-8МТВ совершило двенадцатидневный перелет из Татарстана на Дальний Восток. По словам спасателей, за это время машина успела доказать свою надежность, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Вертолет Ми-8МТВ в спасательном варианте изготовили на заводе в Казани.

«Это современный вертолет, который имеет новое пилотажно-навигационное, связное и другое оборудование и отвечает всем необходимым требованиям. Он будет применяться при выполнении задач МЧС России — проведении поисково-спасательных работ, доставке спасателей, оперативных групп и грузов в зону чрезвычайной ситуации, выполнении рейсов санитарной эвакуации, тушении пожаров. До этого новые вертолеты с завода-изготовителя мы получали в 2011 и 2012 годах», — рассказал заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Валерий Дмитриев.

В Хабаровск самолет доставили в понедельник, 20 ноября. В краевую столицу он добирался своим ходом, часть пути проходила в сложных метеоусловиях.

«На вертолете к пилотажно-навигационному оборудованию установлена новая система приближения к земле. Она позволяет даже при низкой видимости, горной местности, непогоде иметь ориентиры высоты, безопасного расстояния до земли. Имеется автопилот. Также дополнительно установлены два авиагоризонта для командира и второго пилота, что в случае отказа одной системы позволяет иметь дублирующую. На обычных вертолетах он один», — объяснил пилот-инспектор Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Станислав Штинов.

В вертолете установлены современные многоканальные радиостанции и дополнительные антенны. В комплект входит мощный прожектор и громкоговорящее устройство, чтобы в случае необходимости предупреждать жителей края об опасности. Кроме того, предусмотрены водосливное устройство, различные устройства для эвакуации пострадавших, дополнительные топливные баки, приборы и снаряжение для спасательных работ. Часть оборудования доставили на борту вертолета, остальное привезут наземным транспортом.

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