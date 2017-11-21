Из Томска и Новокузнецка можно будет доехать во Владивосток без пересадок
На маршруты скоро выйдут купейные и плацкартные вагоны.
На маршруты скоро выйдут купейные и плацкартные вагоны.
С 10 декабря начнётся движение беспересадочных вагонов по маршрутам Томск — Владивосток и Новокузнецк — Владивосток. Теперь жители Западной Сибири смогут без дополнительных пересадок доехать до крупных городов, расположенных на востоке страны — Красноярска, Иркутска,
Источник уточняет, что из Томска беспересадочные вагоны будут отправляться по чётным дням в составе поезда № 391 Томск — Лениногорск. На станции Тайга-1 их будут включать в состав поезда № 8 Новосибирск — Владивосток. Из Новокузнецка беспересадочные вагоны будут отправляться по чётным дням в в составе поезда № 609И Новокузнецк — Томск. На станции Тайга-1 они будут входить в состав поезда № 8 Новосибирск — Владивосток.
Из Владивостока вагоны будут курсировать по нечётным дням, начиная с 15 декабря в составе поезда № 7 Владивосток — Новосибирск. На станции Тайга их будут отцеплять от основного состава и отправлять с поездами № 392 в Томск, 609Н — в Новокузнецк.
Продажа билетов на вагоны беспересадочного сообщения Новокузнецк — Владивосток — Новокузнецк осуществляется за 60 суток до отправления. При этом купить билет на беспересадочные вагоны Томск — Владивосток — Томск можно не ранее, чем за 45 суток до отправления. Ограничение связано с тем, что часть маршрута вагоны будут следовать с международным поездом № 391/392 Томск — Лениногорск (продажа билетов в сообщении со странами СНГ открывается за 45 дней).