Для студентов Хабаровского края создан новый ресурс по поиску работы

На территории Хабаровского края в рамках проекта «Банк студенческих стажировок» базу практики получили уже 33 студента, при этом 10 из них по окончанию были взяты на работу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное министерство внутренней политики и информации.

— «Банк студенческих стажировок» — это всероссийский проект, в который вошел и Хабаровский край. Этот Банк ориентирован только на молодежь, студентов вузов и ссузов, — сказала ведущий инспектор управления общественных проектов министерства внутренней политики и информации Хабаровского края Ксения Медведева.

По ее словам, уже многие крупные предприятия, находящихся на территории Хабаровского края внесли в этот Банк сведения и готовы предоставить места для производственной практики, стажировки и трудоустройства будущих специалистов.

— Ресурс пока молодой, формируется с мая этого года. Получить сведения о стажировках и вакансиях могут все без исключения студенты, однако руководители крупных предприятий и организаций отдают предпочтение тем, кто мотивирован на добросовестную работу, успех, и главное, показывает отличные успехи в учебе. Не случайно отбор студентов на стажировки проводится на конкурсной основе с учетом требований каждого работодателя, — пояснила Ксения Медведева.

На новом ресурсе студенты, могут подыскать себе самую разную стажировку. Это и преддипломная практика, и оплачиваемая работа на лето, и постоянное трудоустройство.