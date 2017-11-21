«Праздник к нам приходит»: во Владивостоке начинают устанавливать первые новогодние елки

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 ноября, PrimaMedia.

Подготовка к Новому году начинается во Владивостоке. Специалисты уже приступили к монтажу двух елок — на центральной площади и в микрорайоне Снеговая Падь. Всего в этом году город украсят восемь елочных конструкций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в поселке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).