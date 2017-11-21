«Праздник к нам приходит»: во Владивостоке начинают устанавливать первые новогодние елки
Всего в этом году город украсят восемь праздничных деревьев.
Всего в этом году город украсят восемь праздничных деревьев.
Владивосток, 21 ноября, PrimaMedia.
Подготовка к Новому году начинается во Владивостоке. Специалисты уже приступили к монтажу двух елок — на центральной площади и в микрорайоне Снеговая Падь. Всего в этом году город украсят восемь елочных конструкций, сообщили ИА PrimaMedia в
Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в поселке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).
Напомним, что украшение центральной площади Владивостока к Новому году обойдется в 8,6 млн рублей. До 30 ноября подрядчик должен доставить и установить на площади Борцов за власть Советов 28-метровую искусственную новогоднюю каркасную ель. В этом году на площади установят новую елку, не ту что спасала город несколько годов подряд, когда падали другие.