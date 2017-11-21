В Китае робот впервые сдал экзамен на врача

Источник: Tengrinews

Разработчики готовили Сяо И к экзамену целый год, загружая в его память информацию из медицинских учебников. Тест он проходил под присмотром десяти экзаменаторов и не мог подсмотреть ответы в интернете, так как робота специально не подключали к сети.

На выполнение заданий у него ушло порядка часа, тогда как по регламенту предусмотрено 10 часов. Несмотря на скорость, человеческий рекорд в 553 балла искусственному интеллекту побить не удалось. Он набрал всего 456 баллов из 600 возможных.

Уточняется, что во время проверки робот пользовался информацией из более чем 60 пособий и книг по медицине, которые встроили в него разработчики.

«Мы официально запустим его в марте 2018 года. Наш робот создан не для замены врачей, а для помощи им, — заявили его создатели.

Отмечается, что ранее в Китае робот-стоматолог впервые в истории провел операцию без участия человека.

Напомним, ранее американская компания Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота Atlas забираться на небольшие возвышения и делать с них сальто.