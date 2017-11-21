Красноярскому медуниверситету исполняется 75 лет
21 ноября Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф.
21 ноября Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф.
21 ноября Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф.
КрасГМУ основывался в период Великой Отечественной войны, прошел непростой период становления и стремительного инновационного развития. Сейчас он является одним из передовых медицинских вузов России. Например, в его составе уникальный центр симуляционных технологий, где студенты с помощью специальных муляжей, тренажеров, а также компьютерных симуляторов получают практические навыки.
Всего за годы деятельности университет выпустил около 40 тысяч специалистов. Среди выпускников — представители различных отраслей здравоохранения, успешные врачи, известные далеко за пределами Красноярска, руководители медицинских организаций, ученые. Сегодня в КрасГМУ получают образование порядка 5,5 тысяч студентов, а количество абитуриентов с 2005 по 2017 год выросло почти в 1,5 раза — с 3,5 тыс. до 5 тыс. человек.
В стенах университета не только обеспечивается качественное образование, но и ведутся исследования самых актуальных проблем здравоохранения. За свои достижения КрасГМУ признан ведущим медицинским научным центром Сибири и Дальнего Востока. В университете регулярно открываются новые инновационные подразделения, лаборатории,
«Девиз успешных людей: в этом мире нужно бежать со всех ног, чтобы только не оставаться на одном месте. А чтобы