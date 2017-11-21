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05:08 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскому медуниверситету исполняется 75 лет

21 ноября Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого отмечает юбилей.

21 ноября Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого отмечает юбилей. С момента создания КрасГМУ прошло 75 лет. Торжество в честь события с участием врио губернатора Александра Усса состоится сегодня в Большом концертном зале.

КрасГМУ основывался в период Великой Отечественной войны, прошел непростой период становления и стремительного инновационного развития. Сейчас он является одним из передовых медицинских вузов России. Например, в его составе уникальный центр симуляционных технологий, где студенты с помощью специальных муляжей, тренажеров, а также компьютерных симуляторов получают практические навыки.

Всего за годы деятельности университет выпустил около 40 тысяч специалистов. Среди выпускников — представители различных отраслей здравоохранения, успешные врачи, известные далеко за пределами Красноярска, руководители медицинских организаций, ученые. Сегодня в КрасГМУ получают образование порядка 5,5 тысяч студентов, а количество абитуриентов с 2005 по 2017 год выросло почти в 1,5 раза — с 3,5 тыс. до 5 тыс. человек.

В стенах университета не только обеспечивается качественное образование, но и ведутся исследования самых актуальных проблем здравоохранения. За свои достижения КрасГМУ признан ведущим медицинским научным центром Сибири и Дальнего Востока. В университете регулярно открываются новые инновационные подразделения, лаборатории, научно-образовательные центры. Вуз также реализует совместные проекты с другими образовательными учреждениями России, Японии, Италии, Германии, Франции и других стран.

«Девиз успешных людей: в этом мире нужно бежать со всех ног, чтобы только не оставаться на одном месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. У нас много стратегических планов, интересных социально значимых проектов, и мы приложим все усилия, чтобы реализовать их. Думаю, нашему коллективу — с его новаторским подходом, корпоративной культурой, научным и творческим потенциалом — под силу выйти на самые высокие позиции в системе современного высшего образования», — комментирует ректор КрасГМУ Иван Артюхов.

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 Красноярскому медуниверситету исполняется 75 лет
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