Каждый день более 120 хабаровчан лишаются электроэнергии из-за долгов

Источник: AP 2017

«Хабаровскэнергосбыт» начал массово ограничивать подачу электроэнергии в квартиры и дома злостных должников. Уведомления о возможном отключении получили более семи тысяч жителей краевой столицы. Суммарный долг неплательщиков, вошедших в график отключения на ноябрь, превысил 60 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

В состав мобильных бригад входят представители Дальневосточной энергетической компании и сетевых организаций. Они ограничивают подачу электроэнергии потребителям в Железнодорожном, Краснофлотском, Кировском и Индустриальном районах города: именно там живет наибольшее количество должников — физических лиц.

«Ограничение подачи электроэнергии — это мера вынужденная. Она применяется к должникам, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают игнорировать выполнение своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии и копить долги. В среднем по городу ежедневно работают пять-шесть мобильных бригад, которые отключают от электроснабжения от 120 до 150 злостных неплательщиков», — рассказала начальник управления по работе с населением филиала ДЭК — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

«Хабаровскэнергосбыт» напоминает, что с января этого года упрощена процедура уведомления о планируемых ограничениях ресурса. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно один раз поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После этого в течение 20 дней долг должен быть погашен.