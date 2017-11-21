Скончалась бывшая судья свердловского Уставного суда Надежда Мершина
На 59-ом году жизни скоропостижно скончалась кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права УрГЮУ, бывшая судья Уставного суда Свердловской области Надежда Мершина.
На 59-ом году жизни скоропостижно скончалась кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права УрГЮУ, бывшая судья Уставного суда Свердловской области Надежда Мершина.
Выпускница Свердловского юридического института Надежда Мершина работала в вузе с 1984 года и до последнего дня жизни. В 1998 году была избрана судьей Уставного Суда, в котором проработала более 12 лет. Трижды избиралась членом Совета судей Свердловской области. В 2011 году ушла в почетную отставку.
Как сообщили в аппарате Уставного суда, церемония прощания с Надеждой Мершиной начнется сегодня в 13 часов в помещении Дома прощания «Вознесение» по адресу: улица Серафимы Дерябиной, 41 «а», зал № 2.