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05:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

Сквер «Геологов» в Красноярске создают за счёт горожан

Красноярцев просят помочь собрать 17 млн рублей.

В Красноярске организовывают сквер «Геологов на перекрёстке улиц Вейнбаума и Карла Маркса. 2 апреля состоялась закладка первого камня.

В настоящее время сквер разделили на три зоны — открытое пространство, транзитные пешеходные проходы и тихую зону. Высадили деревья и кустарники, смонтировали освещение и установили стелу. В будущем году на каменном постаменте появиться памятник, вокруг которого разместят гранитные плиты с названием самых крупных месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.

Запланировано, что скульптуру установят к 1 апреля 2018 года — ко Дню геолога. Но на сегодняшний момент из 24 млн необходимых для завершения проекта денег собрано только семь. Финансируют проект учёные, ветераны-геологи и предприятия отрасли. Организаторы обращаются к горожанам помочь в сборе средств. Реквизиты для перечисления денег опубликованы на сайте мэрии.

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