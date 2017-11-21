Сквер «Геологов» в Красноярске создают за счёт горожан
Красноярцев просят помочь собрать 17 млн рублей.
Красноярцев просят помочь собрать 17 млн рублей.
В Красноярске организовывают сквер «Геологов на перекрёстке улиц Вейнбаума и Карла Маркса. 2 апреля состоялась закладка первого камня.
В настоящее время сквер разделили на три зоны — открытое пространство, транзитные пешеходные проходы и тихую зону. Высадили деревья и кустарники, смонтировали освещение и установили стелу. В будущем году на каменном постаменте появиться памятник, вокруг которого разместят гранитные плиты с названием самых крупных месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.
Запланировано, что скульптуру установят к 1 апреля 2018 года — ко Дню геолога. Но на сегодняшний момент из 24 млн необходимых для завершения проекта денег собрано только семь. Финансируют проект учёные,