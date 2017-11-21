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05:49 (мск), источник: VLADNEWS

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Таиланд

Поход кораблей начался еще 2 октября.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» завершили визит в Таиланд, в ходе которого российские моряки приняли участие в военно- морском параде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН), сообщает РИА VladNews со ссылкой на официального представителя флота Николая Воскресенского.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил программу неофициального визита в Королевство Таиланд и покинул главную базу ВМС Таиланда Саттахип, — сказал Воскресенский. Он напомнил, что в параде в честь юбилея АСЕАН участвовали 25 боевых кораблей из 18 стран, и «Адмирал Пантелеев» возглавлял одну из парадных колонн. Во время визита корабль посетили сотрудники российских заграничных учреждений в Таиланде, а для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттайя. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход 2 октября. Ожидается, что поход продлится около четырех месяцев.

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