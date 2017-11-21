Во Владивостоке предупредили директоров школ и детских садов

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Руководители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города на совещании по вопросам организации питания в школах и детских садах Владивостока призвали директоров школ и заведующих детскими садами строго и внимательно контролировать организацию питания детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Заказчиком услуги по организации питания в образовательных учреждениях является администрации школы или детского сада, поэтому именно руководители обязаны принимать участие в контроле качества ее предоставления, требовать от поставщика неукоснительно соблюдать вес и качественный состав продуктов, десятидневное меню. Как напомнили в ходе совещания, контроль со стороны сотрудников садов и школ — наиболее эффективный инструмент в организации питания.

«К контракту, который ежегодно заключает мэрия с поставщиками, прилагается типовое примерное меню, — напомнила представителям образовательных учреждений начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова. — Это меню должно быть у вас на руках. В случае нарушений со стороны поставщиков, вы имеете право в соответствии с законодательством оформлять претензии. Если поставщик никак не реагирует на ваши замечания, это повод обратиться в управление образования с предложением провести ревизионную проверку.

Меню разработано с учетом сезонных и возрастных особенностей. В список продуктов входит молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки — все, что необходимо для сбалансированного детского питания. И каждая из компаний обязана строго соблюдать эти условия.



Напомним, в управлении образования администрации Владивостока на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в сады и школы, проверяют вес продуктов, качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы и многое другое. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Кроме того, для получения объективной и достоверной информации администрация города открыла горячую линию по вопросам питания в детских садах.