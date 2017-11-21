Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Россияне назвали главный минус Путина
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
05:51 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке предупредили директоров школ и детских садов

Ревизионная комиссия может приехать с проверкой в любой момент.

Источник: Reuters

Руководители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города на совещании по вопросам организации питания в школах и детских садах Владивостока призвали директоров школ и заведующих детскими садами строго и внимательно контролировать организацию питания детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Заказчиком услуги по организации питания в образовательных учреждениях является администрации школы или детского сада, поэтому именно руководители обязаны принимать участие в контроле качества ее предоставления, требовать от поставщика неукоснительно соблюдать вес и качественный состав продуктов, десятидневное меню. Как напомнили в ходе совещания, контроль со стороны сотрудников садов и школ — наиболее эффективный инструмент в организации питания.

«К контракту, который ежегодно заключает мэрия с поставщиками, прилагается типовое примерное меню, — напомнила представителям образовательных учреждений начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова. — Это меню должно быть у вас на руках. В случае нарушений со стороны поставщиков, вы имеете право в соответствии с законодательством оформлять претензии. Если поставщик никак не реагирует на ваши замечания, это повод обратиться в управление образования с предложением провести ревизионную проверку.

Меню разработано с учетом сезонных и возрастных особенностей. В список продуктов входит молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки — все, что необходимо для сбалансированного детского питания. И каждая из компаний обязана строго соблюдать эти условия.

Напомним, в управлении образования администрации Владивостока на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в сады и школы, проверяют вес продуктов, качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы и многое другое. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Кроме того, для получения объективной и достоверной информации администрация города открыла горячую линию по вопросам питания в детских садах.

Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут озвучивать по телефонам: (423) 253−44−51, (423) 253−47−04. Или направлять по электронному адресу: pitanie@vlc.ru. Для обратной связи нужно указать свои имя, фамилию и контактные данные. В управлении образования отметили, что проверки продолжатся, параллельно специалисты будут вести проверку фактов, о которых сообщалось в электронных обращениях и по телефону «горячей линии».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморец в ходе застолья убил и расчленил свою знакомую ...
На одной из улиц Владивостока работают эвакуаторы ...
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Российскую экономику назвали бесперспективной
Меркель: лучше новые выборы, чем слабая коалиция
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
«Спартак» проведет пятый матч в группе Лиги чемпионов
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне? В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что в случае запрета КХЛ на участие игрокам лиги в Олимпиаде возможны санкции в отношении российского хоккея
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь