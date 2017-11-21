Во Владивостоке предупредили директоров школ и детских садов
Ревизионная комиссия может приехать с проверкой в любой момент.
Ревизионная комиссия может приехать с проверкой в любой момент.
Руководители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города на совещании по вопросам организации питания в школах и детских садах Владивостока призвали директоров школ и заведующих детскими садами строго и внимательно контролировать организацию питания детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Заказчиком услуги по организации питания в образовательных учреждениях является администрации школы или детского сада, поэтому именно руководители обязаны принимать участие в контроле качества ее предоставления, требовать от поставщика неукоснительно соблюдать вес и качественный состав продуктов, десятидневное меню. Как напомнили в ходе совещания, контроль со стороны сотрудников садов и школ — наиболее эффективный инструмент в организации питания.
«К контракту, который ежегодно заключает мэрия с поставщиками, прилагается типовое примерное меню, — напомнила представителям образовательных учреждений начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова. — Это меню должно быть у вас на руках. В случае нарушений со стороны поставщиков, вы имеете право в соответствии с законодательством оформлять претензии. Если поставщик никак не реагирует на ваши замечания, это повод обратиться в управление образования с предложением провести ревизионную проверку.
Меню разработано с учетом сезонных и возрастных особенностей. В список продуктов входит молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки — все, что необходимо для сбалансированного детского питания. И каждая из компаний обязана строго соблюдать эти условия.
Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут озвучивать по телефонам: (423) 253−44−51, (423) 253−47−04. Или направлять по электронному адресу: pitanie@vlc.ru. Для обратной связи нужно указать свои имя, фамилию и контактные данные. В управлении образования отметили, что проверки продолжатся, параллельно специалисты будут вести проверку фактов, о которых сообщалось в электронных обращениях и по телефону «горячей линии».