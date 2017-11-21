Новые услуги могут получить хабаровчане в кадастровой палате
Здесь можно получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, а также составить договоры
Здесь можно получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, а также составить договоры
Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.
С августа филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Хабаровскому краю оказывает новые услуги для населения. Граждане и юридические лица Хабаровского края могут обратиться в офисы Кадастровой палаты за составлением договора
Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением, наличие квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, не высокие тарифы на оказание услуг. С тарифами можно ознакомиться на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Деятельность» — «Консультационные услуги». Заявку на проведение консультации или составление договора можно направить на адрес электронной почты Кадастровой палаты по Хабаровскому краю filial@27.kadastr.ru.
Специалисты уверены, что новые полномочия Кадастровой палаты помогут снизить количество приостановлений и отказов при проведении кадастрового учета и регистрации прав, помогут реализовать план мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых показателей упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Мониторинг показателя доли отказов и приостановлений в государственном кадастровом учете и регистрации прав проводится Кадастровой палатой ежемесячно. С начала 2017 года данный показатель снизился на 2,5%.