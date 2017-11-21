Новые услуги могут получить хабаровчане в кадастровой палате

Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.

С августа филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Хабаровскому краю оказывает новые услуги для населения. Граждане и юридические лица Хабаровского края могут обратиться в офисы Кадастровой палаты за составлением договора купли-продажи, аренды, дарения недвижимости и других видов договоров, получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, перечню необходимых для кадастрового учета и регистрации прав пакетов документов, сообщили ИА AmurMedia в Кадастровой палате.

Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением, наличие квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, не высокие тарифы на оказание услуг. С тарифами можно ознакомиться на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Деятельность» — «Консультационные услуги». Заявку на проведение консультации или составление договора можно направить на адрес электронной почты Кадастровой палаты по Хабаровскому краю filial@27.kadastr.ru.