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05:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые услуги могут получить хабаровчане в кадастровой палате

Здесь можно получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, а также составить договоры купли-продажи, аренды, дарения.

Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.

С августа филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Хабаровскому краю оказывает новые услуги для населения. Граждане и юридические лица Хабаровского края могут обратиться в офисы Кадастровой палаты за составлением договора купли-продажи, аренды, дарения недвижимости и других видов договоров, получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, перечню необходимых для кадастрового учета и регистрации прав пакетов документов, сообщили ИА AmurMedia в Кадастровой палате.

Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением, наличие квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, не высокие тарифы на оказание услуг. С тарифами можно ознакомиться на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Деятельность» — «Консультационные услуги». Заявку на проведение консультации или составление договора можно направить на адрес электронной почты Кадастровой палаты по Хабаровскому краю filial@27.kadastr.ru.

Специалисты уверены, что новые полномочия Кадастровой палаты помогут снизить количество приостановлений и отказов при проведении кадастрового учета и регистрации прав, помогут реализовать план мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых показателей упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Мониторинг показателя доли отказов и приостановлений в государственном кадастровом учете и регистрации прав проводится Кадастровой палатой ежемесячно. С начала 2017 года данный показатель снизился на 2,5%.

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