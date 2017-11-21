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05:54 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске стартовало голосование за название ледовой арены Универсиады

Оно продлится в в краевой столице до 10 декабря, а окончательный вариант названия объявят 12 декабря.

Источник: Reuters

В Красноярске стартовал второй этап открытого конкурса по выбору названия для ледовой арены на улице Партизана Железняка, сообщили в пресс-службе министерства спорта края.

Конкурс проходит в два этапа. До 30 октября все желающие могли предложить свои варианты названия. Организаторам поступило 4 869 вариантов от 1 567 человек. Чаще всего встречались названия, содержащие различные вариации слов «черепаха» и «лёд». Также поступило много названий, отражающих сибирский колорит.

На втором этапе экспертная комиссия отобрала пять основных названий. В ходе обсуждения было предложено также добавить два дополнительных варианта для голосования.

Теперь все желающие могут отдать свой голос за один из семи вариантов. Голосование продлится до 10 декабря 2017 года в официальной группе Зимней универсиады-2019 «ВКонтакте». Автор, название которого наберет наибольшее количество голосов, будет объявлен 12 декабря.

Варианты для голосования:

«U-арена»; «20.19.»; «Кристалл»; «Яр-арена»; «Арена Взлёт».

Дополнительно:

«Арена Лидер»; «Харп» (в переводе с Ямало-Ненецкого языка — «северное сияние»).

Ледовая арена на ул. Партизана Железняка является одним из объектов Зимней универсиады-2019, рассчитана на 3 500 мест. В период проведения игр здесь будут проходить соревнования по хоккею среди мужских команд.

После проведения Зимней универсиады-2019 на ледовой арене разместятся отделения спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, спортивной школы по хоккею «Сокол», спортивной школы олимпийского резерва им. Б. Х. Сайтиева, а также ХК «Сокол». Кроме того, для красноярцев в арене появится возможность заниматься различными видами спорта. Многофункциональность комплекса позволит проводить различные культурно-выставочные мероприятия.

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