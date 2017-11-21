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05:58 (мск), источник: Вести Приморье

Депутаты обсудят ситуацию, сложившуюся во время снегопада на дорогах Владивостока

24 ноября состоится внеочередное расширенное заседание комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности.

Источник: Reuters

24 ноября состоится внеочередное расширенное заседание комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности.

На повестку будет вынесен вопрос об организации работы органов местного самоуправления, УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, органов исполнительной власти по ликвидации последствий снегопада 17 ноября 2017 года и обеспечению дорожного движения на дорогах Приморского края.

Накануне на заседании совета Законодательного Собрания Приморского края депутаты выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся во время последнего снегопада на дорогах Владивостока. Парламентарии считают, что необходимо рассмотреть, какие действия предпринимали органы местного самоуправления и городские службы, чтобы ликвидировать последствия стихии и определить степень ответственности лиц, обеспечивающих безопасность дорожного движения в Приморье.

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