Всероссийский географический диктант напишут в Иркутской области 26 ноября
Поучаствовать в образовательной акции «Всероссийский географический диктант» смогут Жители Иркутской области 26 ноября 2017 года.
Поучаствовать в образовательной акции «Всероссийский географический диктант» смогут Жители Иркутской области 26 ноября 2017 года.
Как сообщается на сайте Русского географического общества, на 21 ноября в регионе для проведения диктанта зарегистрированы площадки в Иркутске, Ангарске, Братске,
В Иркутске одной из площадок для проведения диктанта станет областная библиотека им. И. И.
Участниками географического диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.