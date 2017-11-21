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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Всероссийский географический диктант напишут в Иркутской области 26 ноября

Поучаствовать в образовательной акции «Всероссийский географический диктант» смогут Жители Иркутской области 26 ноября 2017 года.

Как сообщается на сайте Русского географического общества, на 21 ноября в регионе для проведения диктанта зарегистрированы площадки в Иркутске, Ангарске, Братске, Железногорске-Илимском, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-Куте, а также в Иркутском, Усольском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Адреса площадок можно узнать по ссылке — dictant.rgo.ru/geography. Трансляция акции также пройдёт на сайте проекта.

В Иркутске одной из площадок для проведения диктанта станет областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба учреждения, регистрация участников начнется в 11.00. Обязательна предварительная регистрация по тел.: (3952) 48−66−80 (доб. 330). Участники должны принести с собой паспорт и ручку.

Участниками географического диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

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