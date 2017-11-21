Павлодарский студент не попал на важный конкурс из-за «черного списка»

«Студент музыкального колледжа им. П. Чайковского Павлодара был приглашен для участия 22 июня 2017 года в Международном детско-юношеском фестивале-конкурсе “Мир, искусство и море”, проводимого в городе Варна Республики Болгария. Еще в январе 2017 года истец приобрёл авиабилет сообщением Павлодар-Москва-Варна стоимостью 166 755 тенге. Однако в день вылета в аэропорту Павлодара был снят с рейса пограничной службой Комитета национальной безопасности РК в связи с нахождением в списке лиц, которым закрыт выезд из Республики Казахстан. Таким образом, он не смог принять участие в конкурсе, к которому так долго готовился», — говорится в сообщении суда.



Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе истца, установила незаконное бездействие ответчика. После прекращения исполнительного производства 22 декабря 2016 года в связи с исполнением в полном объеме, частный судебный исполнитель обязан был снять временное ограничение на выезд из Республики Казахстан и в течение трех рабочих дней направить в уполномоченный орган соответствующую информацию для исключения из Единого реестра должников.



При таких обстоятельствах, судебная коллегия иск удовлетворила и взыскала с ответчика в его пользу стоимость авиабилетов на сумму 166 755 тенге, денежную компенсацию морального вреда 250 000 тенге.



Кроме того, судом было вынесено частное определение, которым доведены до сведения Департамента юстиции Павлодарской области и Региональной палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области выявленные нарушения законности, допущенные частным судебным исполнителем.



Судебный акт вступил в законную силу.